Sterk kritikk mot politi og påtalemyndighet i straffesak mot ungdommer

– Saken handler om mye mer enn en dårlig dag på jobben for én etterforsker. Det er ikke bare etterforskerne som har noe å lære i denne saken. Her er det gjennomgående svikt, sier 15-åringens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, til NRK.

Uten forsvarer eller verge til stede i avhøret 28. august 2014 ble 15-åringen manipulert og presset til å tilstå forsøk på voldtekt av en lagkamerat på idrettslaget, fastslo avhørsekspert og sakkyndig, Asbjørn Rachlew. Tiltalen ble senere nedjustert, men alle de fem guttene ble frifunnet i Stavanger tingrett i november i fjor. Retten pekte blant annet på betydelige mangler ved avhøret, både når det gjaldt objektiviteten og gjennomføringen.

– Grunnlaget for hele frifinnelsen var jo det som lå i saken hele tiden. Dette er ikke bare en feil begått av en enkelt tjenestemann i et avhør, men det er feil i et system. Det er en systemsvikt, sier advokat Marius Dietrichson, som er leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Jeg anser den påtalemessige skandalen vel så stor som den politifaglige, sier advokat Brynjar Meling, som er forsvarer for en av guttene.

Politiinspektør Kristin Nord-Varhaug kan ikke kommentere hvilke vurderinger de gjorde internt, men har tidligere sagt at de tar kritikken av avhøret på alvor.

