 Politiets Fellesforbund håper på støtte til bevæpning

Det er knyttet spenning til innstillingen til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, som skal komme med sine anbefalinger onsdag.

Utvalget, som ledes av lagmann Kari Lynne, har vurdert om norsk politi skal forbli ubevæpnet eller permanent ha skytevåpen hengende på hofta. Utvalget er også bedt om å vurdere ulike mellomløsninger, som bevæpning på bestemte steder eller for bestemte grupper av politifolk.

Leder for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, håper utvalget vil gå inn for permanent generell bevæpning.

– Hvis man kommer ut for en skarp hendelse, og det står om sekunder, kan det å være bevæpnet eller ikke, være utslagsgivende for liv eller død, sier Bolstad til NTB.

– Hindret politidrap

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen. Tidligere måtte våpen hentes ut på politihuset. Utvalget er bedt om å evaluere både denne ordningen, som har eksistert siden 2013, g den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.

Bolstad sier fremskutt lagring ikke er en god nok ordning.

– Hvis en patrulje blir sendt til en bolig eller en boligblokk på grunn av husbråk, og så plutselig befinner seg midt i en skarp situasjon, da hjelper det lite at våpenet ditt ligger låst i bilen nede på gata, sier Bolstad.

Bolstad sider det var flere hendelser i perioden med midlertidige bevæpning som kunne ha endt med at politiansatte var blitt drept, dersom de ikke hadde vært bevæpnet.

Ønsker sivilt preg

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Høyre, som tidligere kun har ønsket fremskutt lagring, gikk imidlertid inn for bevæpning ved spesielt utsatte terrormål, som flyplasser og jernbanestasjoner, i fjor. Også Venstre er nå er på glid mot en slik mellomløsning.

– Venstre er åpne for å se om det er behov for en form for objekt- eller punktsikring. Vi er også åpne for å gjøre det enklere å bevæpne seg ved behov. Men vi har vært avvisende til at alle politifolk skal være bevæpnet hele tiden, sier Venstres justispolitiske talskvinne, Iselin Nybø.

Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer, mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.

– Norsk politi nyter høy tillit i den norske befolkningen, og vi mener dette henger sammen med at politiet er ubevæpnet og har et sivilt preg. Det er ingenting som tyder på at generell bevæpning forebygger terror eller gjør det lettere å håndtere terrorsituasjoner, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.

Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.

