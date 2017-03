Ny HPV-test kan avdekke flere krefttilfeller

– Vi har nå en metode som er mer rasjonell og effektiv og den må sies å være sikrere for pasienten, sier overlege Olav Karsten Vintermyr ved Haukeland universitetssjukehus til TV 2. Fire fylker har testet den nye analysemetoden siden 2015, og ifølge Vintermyr kan risikoen for kreft blant dem som tar celleprøve halveres.

Metoden går ut på at man i tillegg til å se etter celleforandringer, analyserer celleprøver for virusinfeksjonen humant papillomavirus (HPV) som er det viruset som fører til celleforandringer og kreft. Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV. Viruset smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig.

– Det ser lovende ut og det viser at den nye metoden har flere forbedringer, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til kanalen. Han legger til at den nye metoden må evalueres før det kan bli et landsdekkende tilbud.

– Dette kan starte opp i 2019. Det er den planen vi har lagt for å få det innført på en trygg og god måte.

