Islamsk Råd kan sprekke

Ifølge TV 2 satt fem av de største muslimske trossamfunnene i Norge tirsdag kveld i krisemøte for å diskutere om de vil fortsette å være medlemmer av Islamsk Råd Norge (IRN) eller ikke.

Tirsdag ble det kjent at Hasic (32) er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Hun har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det ansiktsdekkende slører som hun selv ikler seg.

Senaid Kobilica, sjefsimam for den største muslimske menigheten i landet, er opprørt etter ansettelsen av Hasic, skriver Filter Nyheter.

"Islamsk Råd Norge får fortsette videre uten Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge om bord! Uakseptabel vending!!!", skriver han på Facebook, og lenker til en lederartikkel i VG, der ansettelsen karakteriseres som en «bevisst provokasjon» fra Islamsk Råd.

Det islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina har rundt 9.400 medlemmer, og Kobilica var selv leder for Islamsk Råd fram til 2013.

Han bekrefter at sentrale medlemmer nå vurderer om nikab-saken skal få direkte konsekvenser for Islamsk Råd som paraplyorganisasjon. Han sier også at det er aktuelt å melde den bosniske menigheten ut av IRN, men at det ikke er tatt noen beslutning,

IRN representerer for tiden 42 ulike muslimske menigheter med vel 82.000 muslimer som medlemmer, ifølge organisasjonens egenpresentasjon.

