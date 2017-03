Bergens Tidende felt i PFU for manglende åpenhet

Fischer ble for noen år siden ansatt i Bergens Tidendes kommentaravdeling. Samtidig har han et varaverv til Stortinget, og har vært innvalgt for Hordaland Venstre siden høsten 2013. Pressens Faglige Utvalg mener avisen med fordel burde opplyst om Fischers stortingsverv i kommentarer som omhandler politikk, skriver Medier 24.

Det var PR-rådgiver Jarle Aabø som klaget BT inn for PFU.

– En kommentator er selvsagt ikke 100 prosent uavhengig, men det handler om å være åpen om nettopp hvilke bindinger man har. Nettopp det at man kan komme til å møte i Stortinget er det vesentlige her, uttalte fungerende PFU-leder Anne Weider Aasen.

På tirsdagens PFU-møte fikk Budstikka kritikk, som er en mildere form for fellelse. Utvalget mener avisens nisjenettsted Botrend opptrådte kritikkverdig i forbindelse med omtale av vaser fra den lokale kunstneren Cathrine Knudsen og et nytt samarbeid med Hadeland Glassverk, skriver Medier 24.

Flertallet i utvalget fastslo at VG ikke hadde brutt god presseskikk i en sak om konsulentselskapet ILPI som i 2011 fikk 24 millioner kroner fra Utenriksdepartementet. ILPI ansatte deretter UDs førstekonsulent Torbjørn Graff Hugo, som ifølge avisen skulle ha vært involvert i behandlingen av den samme søknaden. Hugo pekte på udokumenterte anklager om korrupsjon da han klaget avisen inn for pressens vaktbikkje.

(©NTB)