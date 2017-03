Passasjerer evakuert etter togstopp i snøstorm

Snøstormen i kombinasjon med et snøskred og fokk gjorde at toget ble stående fast i mange timer fra søndag ettermiddag, skriver nyhetsbyrået TT. Planen var å få løs toget fra det svenske togselskapet SJ med et malmlokomotiv fra LKAB i Narvik, men det mislyktes fordi toget satt for hardt fast.

Ifølge Fremover begynte noen av passasjerene å gå fra toget da det hadde stått fast noen timer.

– Det er noen som har valgt å gå av. Toget står en kilometer fra Riksgränsen, og vi har fikset hotellrom på Riksgränsen og i Narvik, bekreftet presseansvarlig Dan Olofsson i SJ overfor avisen søndag kveld.

Evakueringen av de øvrige passasjerene begynte like før midnatt. De ble hentet med beltevogner og fraktet til et hotell ved Riksgränsen.

Et annet tog på vei fra Narvik til Luleå fikk motorstopp utenfor Kiruna omtrent på samme tid som stockholmstoget. Også her ble passasjerene evakuert.

Det svenske Trafikverket opplyser mandag morgen at det inntil videre er full stopp i togtrafikken mellom Abisko i Sverige og Bjørnfjell på grensen mellom Norge og Sverige på grunn av uværet i området.

