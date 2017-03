Kvinne dømt til fengsel for å ha tisset på trikken

Hun ble dømt for tolv ulike episoder i Oslo tingrett, men frifunnet for to av tilfellene hun var tiltalt for, skriver Aftenposten. Hun ble også dømt for kroppskrenkelse, ordensforstyrrelse, tyveri, brudd på jernbaneloven og drikking på offentlig sted. I tillegg til fengselsstraffen må hun betale Sporveien 50.000 kroner i erstatning.

Kvinnen i 50-årene er dømt for lignende forhold tidligere. Ifølge avisen ble hun dømt for 21 episoder med tissing på offentlig transport i 2013, 54 tilfeller i 2014 og året etter for hele 64 tilfeller. Hun urinerte også på stolen i tingretten under et fengslingsmøte høsten 2015.

Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, betegnet i 2015 situasjonen som trist fra ende til annen.

– Vi har aldri ønsket denne personen noe vondt, men det er en komplisert situasjon fordi vi også må ta hensyn til alle andre reisende. Vi kan ikke ha slike situasjoner på trikker som kjører rundt i Oslo hele dagen, sa han til Aftenposten.

(©NTB)