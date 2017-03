Korrupsjonssak i Drammen starter i retten

Den tiltalte mannen som møter i Drammen tingrett tirsdag, er en utbygger som er tiltalt for å ha betalt en byggesaksbehandler 65.000 kroner for å få bygd et hus med utleiedel, skriver Drammens Tidende. Tiltalte er en mann fra Drammen i slutten av 40-årene, og ifølge hans forsvarer Svein Duesund ser han fram til å forklare seg.

Korrupsjonssaken begynte å rulle i oktober 2015 under en gjennomgang av rutinene på en byggesaksavdeling i Drammen. To saksbehandlere, en kvinne og en mann, ble siktet og varetektsfengslet en periode for grov korrupsjon. Politiet mener de to skal ha mottatt flere hundre tusen kroner for å gi byggetillatelser som ellers ikke ville blitt gitt. Begge har nektet straffskyld, og de er så langt ikke tiltalt i saken.

I alt 27 personer ble siktet fordi de skal ha betalt de to saksbehandlerne penger for å få byggesaker godkjent. Det er så langt tatt ut tiltale mot seks utbyggere. I tillegg til den som starter tirsdag er ytterligere to berammet i Drammen tingrett i henholdsvis mai og juni, ifølge avisen.

