Ingen fanget i snøskred langs E6 i Finnmark

– Tre personer er sendt til helsesenter med mindre skader. De hadde skåret seg litt etter at det oppsto panikk da de ikke fikk opp dørene. Personene kom seg ut gjennom bilvinduene og tok seg ut av skredet til fots, forteller operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til NTB.

I den ene personbilen var det tre personer, mens det i brøytebilen og den andre personbilen kun var sjåførene.

Snøskredet gikk ved 20.30-tiden søndag kveld noen kilometer sør for Levajok fjellstue, som ligger nærmere ti mil fra Karasjok og like langt fra Tana bru. Det var brøytebilsjåføren som ble tatt av skredet, som meldte fra til politiet.

Fare for nye skred

Politiet sier det ikke er noe som tyder på at det er flere under snømassene.

– Vi har noen letemannskaper der i tilfelle vi mottar bekymringsmelding om at noen er savnet. Innsatsleder er på stedet, men vi vil ta en ny vurdering i natt om vi skal dimittere mannskapene, sier Jacobsen ved 0.30-tiden natt til mandag. Han forteller at det er overhengende fare for nye skred, så Røde Kors og redningshunder, en fra Norske redningshunder og en politilavinehund, har ikke søkt gjennom skredet.

Snøskredet er rundt 200 meter bredt og om lag to meter høyt. Operasjonslederen sier politiet antar at det har gått fra toppen av skråningen ved veien, og en ny vurdering av situasjonen vil bli gjort når det lysner mandag morgen.

Ryddes mandag

E6 er stengt mellom Tana bru og Karasjok etter skredet. Bilene står fortsatt under snømassene, og veien vil forbli stengt til mandag. Omkjøring går på finsk side av Tanaelva.

– Mesta sender hjullaster fra både Karasjok og Tana bru, opplyser Jacobsen.

Det var umulig for redningshelikopter å bidra på grunn av det dårlige været, ifølge iFinnmark. Det har vært uvær i Nord-Norge hele helgen, og flere veistrekninger i Nordland, Troms og Finnmark er stengt eller har kolonnekjøring, også flere steder på E6. I tillegg er alle de tre innfartsveiene til Alta stengt eller delvis stengt, melder Altaposten.

