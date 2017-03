Få unge innvandrere føler seg diskriminert

48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, 26 prosent svarer i liten grad, 7 prosent svarer i stor grad og 1 prosent svarer i svært stor grad.

Forskningsleder Jon Rogstad ved forskningsstiftelsen Fafo sier til radiokanalen at tallene er mer positive enn lignende undersøkelser de har gjort.

– Dette viser at mange opplever at det er bra å bo i Norge, og at de ikke opplever noe ekstra hinder på grunn av sin minoritetsbakgrunn, sier Rogstad.

Forskningslederen tror mange har en opplevelse av at det er langt mer diskriminering enn det som faktisk er tilfelle.

Direktøren i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn, tror flere innvandrere i Norge også fører til at diskrimineringen blir mindre. Men diskriminering overfor innvandrere generelt er fortsatt en utfordring.

– Det viser seg at personer med innvandrerbakgrunn opplever å bli diskriminert på boligmarkedet, særlig leiemarkedet. Det er også 25 prosents mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju hvis du har innvandrerbakgrunn, sier Rieber-Mohn.

(©NTB)