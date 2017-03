DNB trekker seg ut av Dakota Pipeline-prosjektet

– Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte. Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.

Urfolksgruppen Standing Rock blir spesielt trukket fram som samtalepartner.

Stor motstand

Tusenvis av mennesker har demonstrert mot prosjektet. I november engasjerte DNB og de andre bankene som deltok i finansieringen en uavhengig menneskerettighetsekspert som skulle gå gjennom prosjektet.

Sametingspresident Vibeke Larsen møter Oljefondets etiske råd i Oslo mandag – sammen med representanter fra Standing Rock. DNB-exiten blir tatt godt imot.

– Dette er en kjempebra nyhet. Nå er det bare oljefondet som må forstå at også de må respektere urfolks rettigheter, sier Larsen til Aftenposten.

Viktig signal

Klimarådgiver Martin Norman i Greenpeace sier utsalget sender viktige signaler.

– Det er åpenbart at DNB i utgangspunktet aldri skulle gått inn i dette prosjektet. Dette er en historie de må lære av, og nå må de innføre rutiner som sørger for at dette ikke skjer igjen, sier Norman. Leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom sier de er "utrolig glade" for utsalget.

– Nå er det bare oljefondet som har penger inne i prosjektet fra norsk side. Vi håper de følger etter DNB og dropper investeringene i denne miljøkatastrofen, sier hun.

