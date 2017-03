Tre personer pågrepet i trusselsak i Oslo

– Hendelsen er av en slik art at politiet ser på det som meget alvorlig, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth ved Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnen i 20-årene ringte politiet klokka 3.21 natt til søndag, etter at hun var blitt oppsøkt og truet med kniv.

– Vi kjenner ikke til bakgrunn eller motiv for handlingen, men vi har forstått det slik at dette dreier seg om naboer. Vi kom til stedet og pågrep tre mistenkte, hvorav den ene på et tidspunkt skal ha holdt kniven mot fornærmedes hals. Alle er i 20-årene og blir satt i arrest, sier Engeseth.

