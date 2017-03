Stenger veier i nord på grunn av uværet

Videre fra Skarsvåg til Nordkapp er det kolonnekjøring på E69. Klokken 00.30 meldte Statens vegvesen om været i området ved Hatter på E6: -1 grad, sørvestlig stiv kuling og lette snøbyger.

– Isdekke, stedvis bart, vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk og sterk vind.

Ifølge Meteorologisk institutt ventes det lokalt vestlig opp i liten storm og vindkast over 30 meter per sekund lokalt i deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark fra sent lørdag ettermiddag.

Temperaturen ventes å synke søndag.

Samtidig er det varslet betydelig snøskredfare i store deler av Troms og Nordland, som følge av fokksnø og fare for våte flakskred. For søndag har Varsom.no oppjustert skredfaren for Ofoten, Salten, Svartisen og Indre Troms til faregrad 4. Noen store naturlig utløste skred forventes, og det er fokksnø i lesider som følge av flere dager med kraftig vind og stort snøfall som er skredproblemet.

