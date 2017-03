Senterpartiet vil ikke ha barnevern på anbud

Et flertall stemte for et mer radikalt punkt på dette enn det flertallet i programkomiteen hadde gått inn for.

Det ble også vedtatt at Senterpartiet skal «arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.»

Begge deler må ansees som seire til venstresiden i partiet, dagen etter at ledelsen i partiet måtte tre inn for å parkere et resolusjonsforslag om å stoppe "velferdsprofitørene".

