Sp i regjering vil ha forsvarsministerposten

Senterpartiet (Sp) har denne helga landsmøte i Trondheim og gjør det for tiden svært bra på meningsmålinger. Ifølge VG opplyser sentrale partikilder at dersom Senterpartiet skal gå i regjering vil ønsket om å få forsvarsministeren stå høyt på listen. Partileder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke bekrefte det:

– Det er for tidlig å si noe sikkert om det. Vi har ikke tatt stilling til hvilke ministerposter vi eventuelt skal kreve. Det er fortsatt lenge til valget, sier han.

– Slik som det har utviklet seg under denne regjeringen og med de sakene som nå er viktige for Senterpartiet, så vil forsvarspolitikken bli veldig viktig for oss dersom vi skal gå inn i regjering til høsten, sier Vedum.

På landsmøtet skal partimedlemmene diskutere og vedta partiets forsvarsprogram for de neste fire årene.

(©NTB)