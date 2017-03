Nettmat-leverandører slår seg sammen

Sammenslåingen vil finne sted dersom de får godkjennelse av konkurransemyndighetene, skriver de to selskapene i en pressemelding.

– Både Adams Matkasse og vi har siden oppstarten vært drevet av et ønske om å skjerpe konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Ved å slå oss sammen blir vi en reell utfordrer til dagligvarebransjen, sier Godtlevert-gründer Kjetil Graver.

En halv prosent

Adams matkasse har i dag 74 ansatte, mens Godtlevert har 65. Årlig omsetning har vært på henholdsvis 330 og 390 millioner kroner og nærmere 25.000 og 30.000 kunder.

– Til sammen har vi under en halv prosent av det norske dagligvaremarkedet. 700 millioner kroner i samlet omsetning er et stort beløp, men likevel er vi små. Vi vil bli en stor spiller, og derfor er vi nødt til å gjøre en slik fusjon, sier Graver til DN.

Han blir daglig leder i det sammenslåtte selskapet.

Besparelser

De to selskapene har hatt noe ulike kundebaser og vil ifølge Aftenposten beholde begge navnene fremover.

– Vi i Godtlevert.no har tilpasset oss familiene i rekkehusene, mens Adams har satset litt høyere. Det er store forskjeller på oss, sier Graver.

Han ser for seg at de vil spare et tosifret antall millioner kroner på å samle innkjøp, effektivisere pakking og utkjøring.

– Vi har bygget opp to solide kundebaser, besparelsene ligger ikke i å slå sammen kundene, sier Graver.

Han vil ikke si noe om det nye selskapet vil levere matvarer hjem i tillegg til de ferdige matkassene.

(©NTB)