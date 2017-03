Minst én person druknet i Oslo

Innsatsleder Svend Martin Bjelland i politiet bekrefter 23.30 at livet ikke sto til å redde for den ene av de to som er hentet opp av vannet, rett ved brygga på Vippetangen.

– Han andre er kjørt til rikshospitalet, og vi har foreløpig ingen status på hans tilstand, sier Bjelland.

Vitne ringte

Brannvesenet varslet politiet etter at et vitne ringte inn i 22.30-tiden:

– Han sto og fisket da han så minst to personer som fløt i vannet ved Vippetangen i Oslo. Nødetatene var på stedet omtrent samtidig. Dykkerne fra brannvesenet fikk hentet de to personene opp fra vannet, sier operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt til NTB.

Det ble gjort forsøk på å gjenopplive begge de to. Foreløpig har verken brannvesen eller politiet opplysninger om hvem personene er.

Ingen flere

Det var mye folk, flere ambulanser, politi og brannvesen på stedet fredag. Politiet hadde patruljebåt og helikopter med.

– Vi har søkt over og under vann og er sikre på at det ikke er flere forulykkede. Vi har funnet en båt i nærheten med motor i gang, og har sånn sett en teori om at de falt derfra, sier Bjelland.

– Nå er søket avsluttet, og vi er over i etterforskningsfasen og interessert i å komme i kontakt med vitner, legger han til.

(©NTB)