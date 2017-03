En død og en alvorlig skadd i drukningsulykke

Dykkere fra brannvesenet hentet de to mennene i 50-årene opp fra vannet fredag kveld, etter at brannvesenet fikk tips om at to personer fløt i vannet ved Vippetangen i 22.30-tiden. En time senere måtte innsatsleder Svend Martin Bjelland i politiet konstatere at livet ikke sto til å redde for den ene av de to. Den andre mannen ble kjørt til rikshospitalet. I morgentimene lørdag melder sykehuset at han er innlagt med alvorlige skader.

Vitne ringte

De to mennene er identifisert og deres pårørende varslet, sier kriminalvaktleder Øyvind Myhr til NTB.

– Det kan virke som det har vært et uhell, der de to har falt i vannet i forbindelse med at de forsøkte å gå i land på brygga på Vippetangen, sier Myhr.

Politiet har ikke fått noen tips i saken, bortsett fra meldingen fra vitnet som skal ha fisket på brygga da han så de forulykkede i vannet.

Nødetatene var på stedet omtrent samtidig. I nærheten av der de to ble hentet opp, fant politiet en fritidsbåt med motoren i gang.

Søk

Politiet søkte fredag med patruljebåt og helikopter, over og under vann, for å være sikre på at det ikke var flere forulykkede. Det skal kun ha vært de to mennene som var i båten.

(©NTB)