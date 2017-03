Advarer mot stor snøskredfare og vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge

Ifølge Meteorologisk institutt ventes det lokalt vestlig opp i liten storm og vindkast over 30 meter per sekund lokalt i deler av Nordland, Troms og Vest-finnmark fra sent lørdag ettermiddag.

– Det varierer mellom snø og regn, sier vakthavende meteorolog i Tromsø til Fremover.

Temperaturen vil stige utover lørdagen, men det ventes å bli kaldere søndag. Begge dager meldes det om kraftig vind i hele Nord-Norge.

Samtidig er det varslet betydelig snøskredfare i store deler av Troms og Nordland lørdag, som følge av fokksnø og fare for våte flakskred.

Søndag har Varsom.no oppjustert skredfaren for Ofoten, Salten og Svartisen til faregrad 4, stor, som er den nest høyeste faregraden.

