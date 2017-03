Nord-Norgebanen skal utredes

En gammel utredning fra 1992 skal hentes fram igjen for å se om det er liv laga for en jernbane i framtiden.

– For 25 år siden konkluderte man med at det sannsynligvis var betydelige positive samfunnsmessige gevinster i aksen Narvik-Tromsø og mindre sikkert for en jernbane mellom Fauske og Narvik. Siden den gang har næringsutviklinga i Nord-Norge blitt mye større. Vi forventer en stor eksportøkning av sjømat. Det snakkes om en femdobling innen 2050. Da spør vi oss hvordan dette kan gjøres på best mulig måte, sier Venstres listetopp for stortingsvalget i Troms, Morten Skandfer.

På pressekonferanser i Tromsø og Fauske fredag opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning.

Vedtatt for 100 år siden

Målsettingen er å ha et helt annet grunnlag for å vurdere tanken om å bygge ut jernbane nord for Fauske når transportplanen rulleres neste gang. Det er snart 100 år siden det ble fattet et vedtak om å bygge Nord-Norgebanen, men den stoppet sin framrykking da strekningen Storforshei-Fauske ble åpnet i 1958.

De nordnorske jernbanekameratene har fått gjennomslag for at Jernbanedirektoratet skal få en bestilling fra regjeringen om å ta fram de gamle planene og se om forutsetningene har endret seg.

– I Nord-Norge produserer vi en rekke ting som folk langt unna oss vil ha. Da må vi ha et transportsystem som fungerer. Da må transporten langs vei, bane og sjø fungere på en ordentlig måte, sier stortingsrepresentant for Høyre Kent Gudmundsen.

Han understreker at det også kan være et helt annet kostnadsbilde ved en storstilt jernbaneutbygging i Nord-Norge i dag enn for 25 år siden.

Klimavennlig infrastruktur

Miljøbevegelsen omfavner utredningen. Natur og Ungdom kaller det en "gledens dag", og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan.

Lederen for Naturvernforbundet i Troms, Anton Petter Hauan, viser til at sjømateksporten som i dag går på jernbane fra Narvik og sørover gjennom Sverige, økte med 217 prosent fra 2007 til 2014. Også han peker på en forventet mangedobling i årene som kommer.

– Å flytte godset som i dag fraktes på vei over til bane, vil ikke bare ha en positiv klimaeffekt. Det vil også skape bedre trafikksikkerhet og mindre veislitasje. Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet, sier Hauan. .

