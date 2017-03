NHO vil ha slutt på at innleide erstatter fast ansatte

– Særlig de siste årene har vi sett en utvikling i bruk av innleie fra de typiske vikarsituasjoner mot en økende tendens til at bedriftene inngår avtaler med et bemanningsbyrå om innleie av arbeidskraft på mer regulær basis, sier direktør for tariff og medlemstjenester i NHO, Nina Melsom, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

NHO påpeker at det gamle regelverket skulle gjøre innleie til et alternativ til midlertidige ansettelser, ikke erstatte faste ansettelser.

– Det finnes et unntak som sier at hvis du inngår en avtale med de tillitsvalgte, kan du leie inn utover det som er normalordningen. Det er særlig den ordningen vi ser at i økende grad har blitt brukt innen bygg og anlegg og i industrien, sier Melsom.

– Vi er positive til at NHO nå er villige til å diskutere den berømte ansettelsesformen «fast ansatt uten garantilønn», sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

