Helsesøstre vil ha aldersgrense for alternativ behandling

Ifølge Vårt Land, som har regnet på tall fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) fra november i fjor, fikk rundt 40.000 barn under 12 år alternativ behandling i løpet av ett år. Landsgruppen av helsesøstre (NSF) og Norsk barnelegeforening ønsker kjøreregler for alternative behandlingsmetoder for barn i Norge.

– Slik det er i dag har ikke helsemyndighetene tilsyn med alternativ behandlingspraksis. Det burde de se nærmere på, sier leder Ingebjørg Fagerli i Norsk barnelegeforening.

I Sverige er det forbudt å undersøke og behandle barn under åtte år med alternativ medisin.

– Både begrensninger når det gjelder markedsføring av tilbud til barn og aldersgrense for selve behandlingen, er tiltak vi mener burde vurderes. Det gjelder alle tilbud som ikke kan påvise helsegevinst og som kan påføre unødige plager, sier leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo i Landsgruppen av helsesøstre NSF.

Det finnes lite eller ingen forskning på mulige skader ved bruk av alternativ behandling på barn. Ifølge Sykepleien vil Forbrukerombudet i år granske påstander om at alternativ behandling har effekt på alvorlige sykdommer og lidelser. De skal også gjennomføre tilsyn og gå gjennom markedsføringen av blant annet behandlinger og helsekostprodukter rettet mot barn.

