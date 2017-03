Enighet og avtale mellom NRK og Dramatikerforbundet 

Avtalen gir NRK tidsubegrenset rett til å publisere nye egenproduksjoner. Det betyr at kommende dramaserier fra NRK kan være tilgjengelig i nettspilleren "NRK TV" når publikum selv måtte ønske å se seriene.

De nye og omfattende publiseringsrettighetene blir forhåndsbetalt. Samtidig er NRK blitt enig med Dramatikerforbundet om at arbeids- og rettighetsvederlaget til dramatikerne skal økes vesentlig sammenlignet med tidligere avtaler.

Løft for TV-drama

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tror avtalen vil gi et løft for norsk TV-drama og for den norske dramabransjen.

– Norsk TV-drama er på vei opp. Samtidig har konkurransen om publikums oppmerksomhet aldri vært hardere. Folk har tilgang til dramaserier fra hele verden. Vårt mål er å tilby norsk drama som holder så høy kvalitet og som er så enkelt tilgjengelig at det faktisk blir valgt i konkurranse med et internasjonalt tilbud. Derfor har vi strukket oss langt for å få til denne avtalen, sier Eriksen.

Ifølge kringkastingssjefen gir den dramatikerne betydelig bedre arbeidsvilkår.

– Vi i Dramatikerforbundet er glade for å ha kommet fram til en midlertidig avtale med NRK som gir et historisk løft for norske TV-dramatikere, sier Dramatikerforbundets leder Monica Boracco.

Sikrer rettigheter

Boracco sier at avtalen innebærer omfattende rettighetsoverdragelser til NRK. Nettopp dette punktet har vært omstridt i forhandlingene.

– Nå gjør vi oss erfaringer i en treårsperiode og er fornøyd med at partene har forpliktet seg til å forhandle om en ny avtale om vederlag for fortløpende bruk, sier hun.

Hun forklarer at i motsetning til praksis hos kommersielle mediehus er dramatikerne gjennom denne avtalen sikret sine litterære rettigheter, kollektive rettigheter, samt gode royalty- og remakerater.

– Vi har en forventning om at listen nå vil legges høyere også på kommersielle produksjoner i fremtiden, sier forbundslederen.

Avtalen gjelder fra 24. mars i år til 31. desember 2019. Det er en felles ambisjon at NRK og Dramatikerforbundet møtes til nye forhandlinger høsten 2019, før avtalen utløper.

