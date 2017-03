Sp vil utrede oljefondsoppkjøp av utenlandske selskaper

Statens pensjonsfond utland forvalter verdier for 7.700 milliarder kroner. I et intervju med Finansavisen forklarer Senterpartiets næringspolitiske talsmann Geir Pollestad tanken bak at pengene brukes til å kjøpe seg opp i selskaper ute.

– I dag eier oljefondet 1–2 prosent av bortimot alle børsnoterte aksjer i hele verden. Jeg ønsker å bruke fondet mer aktivt. For å sikre aktivitet i Norge ønsker jeg å se på muligheten for å kjøpe selskaper ute, i første rekke for å kombinere dem med næringsklynger vi allerede har i Norge. Så fort vi har sikret oss norsk hovedkontor, kan staten selge seg ned, sier han.

– Vi kan kjøpe Lego fra danskene og flytte selskapet til Norge. Vi blir ikke populære hos danskene av det, men da har vi sikret oss selskapet. Det handler om hva vi vil med oljeformuen, sier Pollestad, som så innrømmer at Lego kanskje ikke var et godt eksempel.

(©NTB)