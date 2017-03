Rygge i rute med pengeinnsamling for flyplassen

Rygge Airport AS (RA) arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil trafikk etter at driften ble avviklet 1. november i fjor. For å klare det er første mål å sikre emisjonsløp med tegningsgaranti på minst fem millioner kroner.

– I kapitalutvidelsen er det innkommet tegninger for til sammen 2,49 millioner kroner, opplyser RA i en pressemelding.

Østfold-kommunene har bidratt til at RA nærmer seg målsettingen om én million kroner fra kommunal sektor. Også kommuner i Follo i Akershus har meldt sin interesse. Over 800 personer har støttet prosjektet med til sammen 165.000 kroner, i tillegg til bidrag fra ulike selskaper. Kapitalen som nå hentes inn skal finansiere alle aktiviteter fram til grunnlaget for en oppstart foreligger. Selskapet mener summen av aksjetegninger og den økonomiske støtten viser et sterkt regionalt ønske og behov for å gjenåpne MLR i april 2018.

Lufthavnen ble åpnet høsten 2007, men avviklet i fjor etter at Ryanair la ned basen på flyplassen som følge av flypassasjeravgiften.

