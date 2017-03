EBU vil la russisk Eurovision-deltaker opptre via satellitt

– Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, opplyste sikkerhetstjenesten SBU onsdag.

Sangkonkurransen skal i år holdes i Ukrainas hovedstad Kiev. Nå melder EBU at de vil la Samoylova opptre fra hjemlandet via satellittoverføring, skriver VG.

Dette har ikke skjedd tidligere i løpet av konkurransens 60 år lange historie, står det i en pressemelding fra EBU.

Norske Jon Ola Sand er Den europeiske kringkastingsunions sjef for Eurovision Song Contest. Til avisen sier Sand at de fortsatt har dialog med ukrainske myndigheter, i håp om at alle 43 deltakere får opptre live i Kiev i mai.

– Det er avgjørende at konkurransen holdes fri for politikk, og med tanke på omstendighetene rundt Julias innreiseforbud har vi følt det viktig å foreslå en løsning som kommer seg rundt disse problemene, forteller Sand.

