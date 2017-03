Actis frykter SV-forslag kan øke unges rusproblemer

Landsmøtet i SV vedtok nylig å avkriminalisere bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika, i tillegg til å gå inn for at narkotikabruk ikke lenger skal være straffbart. Dermed gikk de lenger enn Høyre, som fortsatt mener det skal være ulovlig å bruke narkotika. Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, er positiv til å gi helsehjelp framfor bøter til rusavhengige, men sier til Klassekampen at SV går for langt:

– Med ensidig avkriminalisering mister vi mange muligheter til å gripe inn overfor ungdom i starten av en ruskarriere, som vi har i dag. Om alt skal være frivillig, slik SV nå̊ har vedtatt, vil mange ungdommer takke nei til tilbud de kunne ha trengt. Da blir vår eneste løsning å vente på at rusproblemet blir så stort at de ønsker hjelp, men da kan det ofte være vanskelig å reparere igjen, sier Gerhardsen.

(©NTB)