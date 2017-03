Vil fjerne egenandel for unge hos legen

– En 16-åring kan med noen unntak bestemme om foreldrene skal informeres eller ikke ved behov for helsehjelp. Men de er ikke fritatt for å betale egenandel. For mange betyr dette at de må be foreldrene om penger til dette, heter det i årsmelding fra pasient- og brukerombudene, skriver NRK.

Pasient- og brukerombudene foreslår at det skal bli gratis for ungdom mellom 16 og 18 år å besøke legen. Arbeiderpartiet og AUF har også gått inn for forsalget.

Leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren sier til kanalen at de glade for forslaget, men at de egentlig har ønsket å heve fritaket til 20 år.

– Vi ser at det ikke er så lett for ungdom å spørre om penger til å gå til fastlegen, fordi de ønsker å være anonyme i forhold til foreldrene.

(©NTB)