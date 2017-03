Tyrkiske avhoppere etter kuppforsøket har fått asyl i Norge

Det bekrefter offiserenes advokat Kjell M. Brygfjeld overfor Klassekampen.

Alle de fem var stasjonert i Norge da en del av det tyrkiske militæret forsøkte å overta makten i Tyrkia 15. juli i fjor. Alle hevder at de ikke hadde noe med kuppforsøket å gjøre, skriver avisen.

I januar sa de til VG at de hadde mistet jobben og fått beskjed om å reise tilbake til hjemlandet. Isteden valgte de altså å bli, og å søke asyl.

Risikerer tortur

– Det er umulig å returnere nå. Jeg er avskjediget fra min tjeneste i Norge, og passet mitt er kansellert. Om jeg drar tilbake, blir jeg umiddelbart pågrepet, og jeg risikerer tortur og å bli tvunget til å gi falske tilståelser. I tyrkiske fengsler dør folk av uforklarlige grunner, sa en av dem i intervjuet.

Den norske avgjørelsen er oppsiktsvekkende, ettersom Tyrkia og Norge begge er allierte i NATO. Alle de fem lever nå på hemmelig adresse i Norge. Ifølge Klassekampen har også familiemedlemmer fått asyl her i landet.

Ambassaderåd Ülkü Kocaefe ved den tyrkiske ambassaden i Oslo sa til VG i januar at eks-offiserenes frykt ikke har rot i virkeligheten.

Fengslet

I januar opplyste president Recep Tayyip Erdogan at rundt 43.000 mennesker var blitt arrestert i løpet av de seks månedene som hadde gått siden kuppforsøket. De pågrepne er anklaget for å ha bånd til den religiøse lederen Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA. Erdogan har beskyldt Gülen for å stå bak kuppforsøket, selv om Gülen selv har avvist det

Regimekritikere sier at arrestasjonene strekker seg langt videre enn til noen forbindelse til Gülen, og har pekt på at vanlig opposisjon og journalister er blant de pågrepne.

(©NTB)