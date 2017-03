Tog sporet av på Ski stasjon

Avsporingen førte til at toget sperret sporet. Bane Nor opplyser at avsporingen skjedde onsdag kveld ved driftsbanegården på stasjonen. Det ble satt opp buss for tog mellom Ski og Kråkstad. Litt før klokka 23 kunne NSB melde at strekningen Kråkstad-Ski er åpnet for togtrafikk, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil alt er i normal drift.

– Det var et lokaltogsett uten passasjerer som sporet av i sakte fart. Det skjer fra tid til annen, sier medievakt Kjell Bakken i Bane Nor til NTB.

