Svindlernettverk unndro 400 millioner kroner i skatt

Ifølge Aftenposten er dette trolig norgeshistoriens største skattesvindel utført av privatpersoner. En av de fem svindlerne står tiltalt i Nedre Romerike tingrett denne uka for å ha ført opp uriktige fradrag i 1.040 selvangivelser. Skatteunndragelsene har hatt en verdi av over 67 millioner kroner, hvorav mannen skal ha tjent 1,5 til 3 millioner kroner. Tirsdag erklærte han straffskyld, men påpekte at om folkene på ligningskontoret hadde gjort jobben sin, ville svindelen ikke vært mulig.

Ifølge Skatt Øst er de fem svindlernettverkene de har til nå bare begynnelsen: Skatteetaten er på sporet av 15–20 nettverk til.

