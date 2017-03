Største fall på Oslo Børs siden januar

Så å si alle aksjer på hovedindeksen falt, inkludert de fleste oljerelaterte selskapene som slo følge med oljeprisen. Kun Seadrill var opp.

DNO falt mest med 4,31 prosent, mens Ekornes steg mest med 3,29 prosent

Statoil (-1,22) var mest omsatt, fulgt av DNB (-1,65), Norsk Hydro, Hydro (-0,30), Telenor (-0,76) og Marine Harvest (-1,84).

Alle retningsgivende børser og indekser både i USA, Asia og i Europa er ned. CAC 40-indeksen i Paris gikk ned 0,06 prosent, FTSE-100 i London var ned 0,62 prosent mens DAX 30 i Frankfurt var ned 0,41 prosent.

I oljemarkedet var spotprisen på nordsjøoljen innom 49-tallet, for første gang siden november i fjor, etter at nye tall viste at de amerikanske oljelagrene økte mer enn ventet i forrige uke, melder E24.

Bakgrunnen for den siste svakheten i oljeprisen var slipp av fersk statistikk fra myndighetene i USA, som viste at de amerikanske oljelagrene økte med 5,0 millioner fat i forrige uke. Det var på forhånd ventet en økning på 1,8 millioner fat.

Et fat nordsjøolje var markert ned og ble notert til 50,26 dollar onsdag ettermiddag. Amerikansk lettolje ble solgt for 47,57 dollar fatet.

