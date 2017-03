KNA og NVK har kjøpt Tyrigrava

Tyrigrava Pub og Kro har siden 1950-tallet vært et kjent samlingspunkt for motorinteresserte, både nasjonalt og internasjonalt. Stedet ligger ved Gjersjøen, 2 mil sør for Oslo langs Gamle Mossevei.

KNA og NVK skal fortsette å drive Tyrigrava som det treffsted det alltid har vært for motorfolket.

– Vi er veldig glade for å være nye eiere av Tyrigrava og ser fram til å legge forholdene til rette for kommende arrangementer. Vi ønsker å ivareta motormiljøet og ønsker andre interesserte velkommen til Tyrigrava når vi er på plass, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker og NVKs formann Bjørn G. Johannesen.

Formelt sett overtar bilklubbene Tyrigrava 1. mai, men Kunstnerfellesskapet som i dag leier Tyrigrava har leieavtale fram til 1. mai 2021.

– Vi håper å finne erstatningslokaler til Kunstnerfellesskapet før den tid, slik at motormiljøet kan reetablere seg på Tyrigrava, sier Skiaker og Johannesen.

KNA og NVK skal etter planen ha sine kontorlokaler i bygget.

(©NTB)