Flere av politiets suksessgrupper i Oslo endres 

Vinningsgruppa, Ransgruppa, Hatkrimgruppa, Åpne rus og Familievold er eksempler på ulike grupper eller avsnitt som har spesialisert seg på spesifikke kriminalitetsområder og har hatt suksess i hovedstaden.

Politiforum skriver at det er slutt på at spesialgruppene vil eksistere hver for seg, slik de har gjort fram til i dag. Ifølge politimester Hans Sverre Sjøvold skal gruppenes ansvar overføres til de nye driftsenhetene. Dermed får politistasjonene mer ansvar i Oslos nye politidistrikt.

– I de nye geografiske driftsenhetene satser vi tungt på å styrke etterforskning og etterretning. Alle de ulike driftsenhetene skal ha et avsnitt for spesiell innsats, som skal kunne satse på og etablere prosjekter når vi ser at det blir behov for det på et spesielt kriminalitetsområde. Herfra kan man satse på lommetyveri, boliginnbrudd eller ran hvis det er behov for det, sier Sjøvold.

