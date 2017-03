Tidligere bedrageridømt siktet for skattefusk

Oslo kemnerkontor har fremmet et krav på nærmere 4 millioner kroner fra mannen, som de mener har hatt en inntekt på 9,6 millioner kroner fra 2009 til 2015 som han ikke har meldt til skattemyndighetene og ikke har betalt skatt for, skriver Dagbladet. Han mistenkes for å ha brukt en fotballtopp som stråmann til kjøp av en eiendom i Kragerø-skjærgården og en i Holmenkollen, og kemnerkontoret har tatt 4,1 millioner kroner i eiendommer i arrest, ifølge avisen.

Mannens advokat sier de vil anke kjennelsen, men hans klient har ingen kommentar ut over det.

Saken han tidligere er dømt for kom på begynnelsen av 2000-tallet. Han fikk da krav om erstatning på 4,7 millioner kroner.

