Senterpartiet sikter mot regjeringsmakt med Ap

– Vi har en klar ambisjon om at vi i løpet av de neste årene, gjerne ved valget til høsten, skal bli et at tre største partiene i Norge. Vi trenger en helt annen kraft når det gjelder å se hele landet og føre en politikk for desentralisering, sa partilederen på en pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte i Trondheim til helgen.

Målet er å danne en regjering sammen med Arbeiderpartiet. Hvilke andre partier han ser for seg kan være med, vil han ikke svare klart på.

-Vi er opptatt av politikkens innhold og kommer til å være knalltydelige på det, så er det velgerne som til sist avgjør styrkeforholdet, sier han.

Han avviser at det hadde vært mer redelig overfor velgerne å gi et tydeligere svar på om han foretrekker samarbeid med SV eller KrF ved siden av Ap.

– Det mest redelige vi kan gjøre, er å være tydelige på hva vi mener. Og vi har vært veldig tydelige på samarbeidsspørsmålene: Vi ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-regjering og vi ønsker ikke en samarbeidsavtale. Vi er enten i posisjon eller opposisjon. De vet hva de får med oss, sier partilederen til NTB.

Ingen samarbeidsavtaler

Han foretrekker altså en mindretallsregjering som må søke støtte fra sak til sak, framfor en avtale med støttepartier slik dagens regjering styrer etter.

Partiet vil ikke vil plukke ut noen klare krav til regjeringsdeltakelse, slik SV gjorde i helgen. Hele partiprogrammet danner utgangspunkt for eventuelle regjeringsforhandlinger, framholder Slagsvold Vedum.

Han blinker likevel ut tre saker partiet vil snakke om: Å «se hele landet», altså distriktspolitikk og desentralisering, fordeling og skatteletter til vanlige folk framfor de rikeste og eierskap til naturressurser.

God stemning

Det er rekordmange delegater på årets landsmøte, og partiet har flere aktive medlemmer enn før. Dermed er partiet langt bedre rustet til valgkampen enn de var for fire år siden, ifølge Slagsvold Vedum.

Han legger ikke skjul på at det er god stemning i partiet, som har svingt seg opp på meningsmålingene med motstand mot kommunereform og ulvepolitikken. At partiet har det bra med seg selv, går også fram av valgkomiteens innstilling. Partilederen og nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim innstilles til gjenvalg, så vel som mesteparten av sentralstyret.

Slagsvold Vedum ser heller ikke for seg noen store og opprivende debatter på landsmøtet. Partiet er samlet om en hovedsak: Kampen mot sentralisering.

Mer Heimevern

Han nevner støtteordninger for elbil og hvorvidt utenlandske studenter skal måtte betale studiepenger, som temaer som kommer til å bli debattert. Det er to av en rekke punkter i forslaget til partiprogram der programkomiteen er delt.

Likevel er det forsvars- og sikkerhetspolitikk partilederen ser for seg vil skape engasjement på talerstolen. Et resolusjonsforslag tar til orde for å styrke Heimevernet.

-Men landsmøtet vil kanskje være enda mer ambisiøse enn det som ligger i resolusjonen.

Høyre har slått an tonen i valgkampen ved å stemple Senterpartiet og Arbeiderpartiet som regjeringsalternativet for forvitring og reversering av nødvendige reformer. Slagsvold Vedum sier de ikke har lagt noen strategi for å slå tilbake.

-Vi har blitt kalt bakstreverske, populister, reverseringspartiet og blitt sammenlignet med Donald Trump. Vi får nye navn hver måned, men vår politikk er den samme, sier han.

