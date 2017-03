Oslo Børs på stedet hvil

Aluminiumsgiganten, som er blant børsens tyngste selskaper, gikk ned 2,6 prosent. Renovasjonsselskapet RenoNorden var tirsdagens taper med en nedgang på nærmere 30 prosent. To av dagens mest omsatte selskaper, Telenor og DNB, bidro til å trekke indeksen i positiv retning med en økning på henholdsvis 1,55 og 0,29 prosent.

Nyheten om at Statoil vil investere 40–55 milliarder kroner i Johan Sverdrup-feltet evnet ikke å løfte oljeselskapet, som tynget børsen med en nedgang på 0,2 prosent. Både Statoil og de andre norske oljeselskapene ble rammet av at prisen på nordsjøolje sank med 0,8 prosent til 51,28 dollar fatet tirsdag.

Dagen var likevel positiv for riggselskapene, og Dagens Næringsliv melder om "riggboom" på Oslo Børs på grunn av at investorene tror bunnen er nådd for riggaksjene. Det sørget for at offshoreselskapet Fred. Olsen Energy ble en av dagens vinnere med en oppgang på hele 16,6 prosent.

Pilene pekte også nedover på de toneangivende europeiske børsene tirsdag ettermiddag. CAC 40 i Paris var ned 0,4 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100-indeksen i London begge falt med i overkant av 0,8 prosent.

(©NTB)