DNB undersøker transaksjoner i omfattende hvitvaskingssak

– DNB er forelagt en liste med noen få transaksjoner i en kort periode høsten 2013 via vår litauiske datterbank, og vi undersøker nå dette. Beløpet det er snakk om, er i denne sammenhengen lite, og det er ikke dokumentert at de konkrete transaksjonene dreier seg om hvitvasking, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

Den danske avisen Berlingske skrev mandag at milliarder av kroner, som ifølge myndighetene i flere land stammer fra kriminell virksomhet, over flere år er blitt overført fra Moldova til kontoer i Danske Bank og Nordea. Ifølge E24 mener myndighetene at pengene er kanalisert gjennom Moldinconbank i Moldova og Trasta Komercbanka i Latvia og videre til kontoer i en rekke store, internasjonale banker.

Også de svenske storbankene Swedbank og SEB er trukket inn i hvitvaskingssaken. Hos Handelsbanken, som også er nevnt, påpekes det imidlertid at de gjorde alt rett da de stanset 500.000 dollar som ble forsøkt kanalisert gjennom banken til kunder i Sverige og Finland i 2013.

The Global Laundromat

Berlingske Business har samarbeidet med en rekke medier over hele verden om prosjektet The Global Laundromat – på norsk "den globale myntvasken". Det er journalistorganisasjonen Organized Crime and Corruption Reporting Projects (OCCRP) og den russiske avisen Novaja Gazeta som har fått tilgang til rettsdokumenter og detaljerte bankdata og delt dette med andre medier.

Ifølge E24 mottok SEB knappe 150 overføringer til bankens filialer i Sverige, Finland og Baltikum på rundt 35 millioner dollar mellom 2011 og 2014. Mange av overføringene havnet på kontoer tilhørende selskaper i kjente skatteparadiser som De britiske jomfruøyene og Seychellene.

DNB er involvert i saken gjennom tolv overføringer på 900.000 dollar som har gått via Trasta Komercbanka i Latvia, skriver E24. Ifølge myndighetene i Moldova stammer overføringene fra et britisk postboksselskap. Pengene er imidlertid satt inn på kontoer til reelle selskaper.

Taushetsplikt

– Banker er underlagt taushetsplikt når det gjelder enkeltkunder og informasjon om hva vi eventuelt varsler myndighetene om. Vi kan derfor uansett ikke kommentere disse enkelttransaksjonene spesifikt, sier Westerveld i DNB.

Han sier saken handler om internasjonale kriminelle nettverk som lurer banker og myndigheter, blant annet ved hjelp av korrupte dommere. Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene.

(©NTB)