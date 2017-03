67-åring dømt til over fire års fengsel for vold

Mannen nektet straffskyld da saken var oppe for Kristiansand tingrett, men ble ikke trodd, melder Fædrelandsvennen.

Retten mener 67-åringen har utsatt kona for vold flere ganger siden de møttes i 2010. Blant annet skal han ifølge dommen ha slått kvinnen i ansiktet med knyttet hånd, slått henne i hodet med flaske, kastet gjenstander på henne og skåret henne med kniv eller øks slik at hun måtte sy.

Et av de groveste tilfellene skjedde ved årsskiftet 2014/2015 da han stakk henne flere steder i kroppen med en kniv slik at hun måtte sy 24 sting. Selv har mannen kun innrømmet at de kunne "lekeslåss". Paret ble gift i august i fjor.

Dommen støtter seg på forklaringer fra politifolk, som har rykket ut til parets bolig flere ganger. Mannen er tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale kvinnen en erstatning på 200.000 kroner.

(©NTB)