Sp og Ap mest fram på Rogaland-måling

Sp er virkelig i medvind om dagen og får en oppslutning på 10,1 prosent på målingen som Sentio har utført på oppdrag for Høyre. Ved stortingsvalget fikk partiet en oppslutning på bare 5,2 prosent i Rogaland. Dersom målingen hadde vært stortingsvalgresultatet, ville partiet doblet antallet mandater fra ett til to i fylket.

Ap øker oppslutningen fra 22,6 til 25,7 prosent og ville sikret seg en fjerde representant fra Rogaland på Stortinget med et slikt valgresultat.

Høyre faller marginale 0,8 prosentpoeng til 29,3 prosent, men verre går det med regjeringspartner Frp som gjorde et brakvalg i Rogaland med 18,7 prosents oppslutning for tre og et halvt år siden. Partiet faller 5,1 prosentpoeng og ville mistet ett av sine tre mandater på Rogaland-benken.

Feilmarginen ligger i intervallet 4,3 prosentpoeng for Høyre og 0,6 prosentpoeng for Pensjonistpartiet.

De øvrige partiene får følgende oppslutning på målingen sammenlignet med valgresultatet i Rogaland i 2013: KrF: 9,2 prosent (-1,4 prosentpoeng), Venstre 4,0 (-0,5), SV 3,3 (0,0), MDG 2,1 (-0,1), Rødt 0,9 (0,5), Pensjonistpartiet 0,5 (0,0), De Kristne 0,0 (-1,0), andre partier 1,3 (0,7).

