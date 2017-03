Raymond Johansen vil ha flere politifolk i Oslo 

Han er særlig bekymret over at Oslo-politiet melder at vold blant barn og unge har økt, med stadig grovere vold og stadig yngre ofre og gjerningsmenn, skriver Klassekampen.

– Vi må hindre at unge havner på skråplanet og velger en kriminell løpebane, sier byrådslederen som også trekker fram utviklingen i gjengkriminaliteten som problematisk.

– Kriminelle gjenger i Oslo er jo ikke et nytt fenomen, men det som skremmer meg, er tilknytningen til internasjonal organisert kriminalitet, sier Raymond Johansen.

Byrådslederen viser til at politiet selv har uttrykt bekymring over ressurssituasjonen i Oslo. Han understreker at han ikke vil svartmale, men slår fast at Oslo har et særegent kriminalitetsbilde i norsk sammenheng. Han tror politifolk med stor lokalkunnskap kan være et tiltak å vurdere.

– Vi har veldig god erfaring med nærpolitistasjonene. Tidligere hadde vi politi på Furuset, og på Mortensrud er det et ønske om å få en nærpolitistasjon. sier han.

Til tross for at det er sosiale problemer i Oslo østlige bydeler med det Johansen kaller "en utvikling av et klassesamfunn", avviser han at det eksisterer parallellsamfunn i Oslo. Han sier også at han er lei av at Oslo øst snakkes ned.

