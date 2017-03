Vårlig vannscootertur i fylla

Politiet ble varslet om den noe uortodokse ferden etter at bekymrede festdeltakere hadde sett den berusede mannen forlate festen til vanns natt til lørdag.

– Han dukket etter hvert opp i Vågen med vannscooteren, forteller operasjonsleder Hans-Erik Thue i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

– Han blåste rødt og hadde rundt 1,5 i promille og ble sendt til legevakten for en blodprøve, sier Thue og legger til at den berusede vannscooterføreren må belage seg på et oppgjør med politiet.

