Nei til atomvåpen gleder seg over SV-krav

– Dette kan være den første dominobrikken på veien mot en historisk avgjørelse for Norges del, sier Ersfjord til NTB.

Han viser til at mange stater har atomvåpen, og at de to stormaktene USA og Russland begge forbeholder seg retten til å bruke dem først.

– Samtlige vil si at de er imot atomvåpen, spørsmålet er hva man er villige til å gjøre med det, sier han.

Ersfjord, som selv er medlem av SV, mener et forbud kan bidra til å stigmatisere våpnene, slik tilfellet internasjonalt er blitt for biologiske våpen, klasevåpen og landminer.

