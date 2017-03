Mann tiltalt for to grove voldtekter

Ifølge tiltalen skjedde voldtektene i Bergen og på Espa i Hedmark, og begge betegnes som grove, skriver Sandefjords Blad. Mannen skal ha opptrådt truende og voldelig.

I den andre av sakene skal mannen ha nektet å kjøre kvinnen hjem hvis hun ikke hadde sex med ham. Han skal også ha truet med å la henne bli liggende igjen i skogen. Kvinnen skal ha blitt slått i ansiktet og dratt i håret og tvunget til flere seksuelle handlinger. Til Hamar Arbeiderblad sier statsadvokat Jo Kristian Oterhals at mannen og kvinnen ikke kjente hverandre særlig godt.

– De har truffet hverandre via digitale kanaler, sier statsadvokaten.

Strafferammen for én voldtekt er inntil 10 års fengsel, men flere tilfeller kan gi strengere straff.

– Siden det her er snakk om flere tilfeller, er den teoretiske strafferammen 20 år, med 3 års minimumsstraff, forklarer Oterhals.

Under etterforskningen har mannen nektet seg skyldig i voldtekt. Forsvarer Hans-Jørgen Andersen sier han ikke har snakket med klienten sin etter at tiltalen ble klar, og at han derfor ikke vet hvordan mannen stiller seg til tiltalen.

Det er satt av to dager til saken i Hedmark tingrett i mai.

