Hårfønerbrann til Høyesterett

For fire år siden forsøkte en 39 år gammel mann å bruke en hårføner til å tine et frossent rør i bygården der han bodde. Han stakk føneren inn i et hull i en trekasse som omsluttet røret, og det begynte å brenne inni kassen. 40 beboere måtte evakueres, og skadene beløp seg til 34 millioner kroner, melder NRK.

Striden handler om hvorvidt Gjensidige, som forsikret gården, kan kreve at Sparebank 1, som er mannens forsikringsselskap, skal dekke deler av regningen. Borgarting lagmannsrett påla sistnevnte å betale 5 millioner kroner til Gjensidige.

– Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier advokat Ståle Hovda, som representerer Sparebank 1. Han mener det er vanlig å bruke hårføner mot frosne rør.

– Vi mener jo at den måten å bruke en føner på, når det resulterer i brann, ikke er innenfor den normale normen, sier teknisk utreder Runde Nielsen i Gjensidige.

Ulykkesfuglen som startet det hele, ble frikjent av lagmannsretten i 2014 og er ikke part i saken mellom forsikringsselskapene. Ingen personer kom til skade i brannen.

