Vennetungt SV spikker på kravlista

Lysbakkens mangeårige kamerat og forlover Audun Herning gikk seirende ut av kampvoteringen om stillingen som partisekretær lørdag.

Foruten Herning får han følge av stortingsrepresentant Kirsti Bergstø og Snorre Valen samt Kari Elisabeth Kaski i arbeidsutvalget som utgjør partiets øverste ledelse. Alle ble enstemmig valgt.

– At folk kjenner hverandre i et parti, er helt normalt, sa Lysbakken til NTB før valget.

Nådde ikke opp

Motkandidat Andreas C. Halse fikk 41 færre stemmer enn Herning og nådde ikke opp, til tross for støttetale fra forfatter og sjakkekspert Hans Olav Lahlum fra Oppland SV.

– Halse er den som best kan nå ut til nye grupper velgere, som vi tradisjonelt ikke har evnet å nå ut til, sa Lahlum.

I stedet ble det Herning, som i valgtalen framholdt egne erfaringer fra internasjonalt organisasjonsarbeid gjennom Norsk Folkehjelp.

– Jeg skal være en lyttende og samlende partisekretær, sa han.

Atomstrid

SV-landsmøtet samlet seg om en politisk uttalelse om lyntogsatsing lørdag, blant annet finansiert av en egen flyavgift mellom de største byene.

De største slagene på landsmøtet kommer imidlertid på søndag. Da blir det debatt om betingelsene som SV skal stille ved et eventuelt regjeringssamarbeid. Striden står først og fremst om kravlista skal omfatte atomvåpenforbud og nei til NATOs rakettforsvar.

– SV må gjøre som de vil, men jeg svarer ikke på slike krav nå, sier utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt til NTB.

Ap-representanten vil ikke svare på om det vil være uklokt av SV å si nei til norske bidrag i NATOs missilforsvar før regjeringen har vurdert spørsmålet.

Kompromiss

SV-ledelsen vil heller ikke at forslaget skal bli del av den ufravikelige kravlista ved eventuelle regjeringsforhandlinger. Nestleder Snorre Valen mener den bør begrenses til de fire hovedkravene som landsstyret har gått inn for, om Lofoten-olje, barnetrygd, lærernorm og profittfri velferd.

Etter det NTB blir fortalt er stemningen på landsmøtet den at atomvåpenforbud er viktigere for flere enn formuleringene om rakettskjoldet.

Det åpner for et kompromiss der SV går inn for et atomvåpenforbud – enten i brødteksten før de fire hovedkravene eller som et eget punkt på kravlista – uten at det samtidig sies nei til NATOs rakettforsvar.

Narkotika

Også om oljepenger til jernbaneutbygging, et eget og svært ambisiøst mål for norske utslippsreduksjoner og avkriminalisering av narkotikabruk ligger det an til spennende voteringer søndag formiddag.

Helsebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen er blant dem som mener bruk og besittelse av narkotika bør avkriminaliseres.

– Jeg har tvilt meg fram til dette. Jeg mener det er den rette veien å gå for å hjelpe rusmisbrukere, sier Thorkildsen (SV) Nettavisen.

SV-leder Audun Lysbakken og et flertall i partiets landsstyre har foreslått å "nedkriminalisere" narkotikabruk, men en tredje mulighet er at partiet legger bort hele saken.

