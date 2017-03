Ved 12.30-tiden meldte Innlandet politidistrikt om at det var gått et stort snøskred rett sør for Kyrkjestølane i Filefjell. Det var uvisst om noen var tatt av skredet.

En snøskredøvelse pågikk i nærheten, og personell derfra bidrar i søket.

Klokka 13.10 meldes det om snøskred i Hemsedal skisenter. Det er uvisst om noen er tatt. Mannskap er underveis.

Ifølge snøskredvarslingen varsom.no er snøskredfaren betydelig i hele Sør-Norge.

