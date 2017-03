Sjåfør kjente ikke til bremsefeil på mobilkran

Vegvesenet og politiet har etter ulykken påpekt feil på bremsene, men i politiavhør har det kommet fram at sjåføren ikke kjente til problemene, melder NRK.

– Det er ingen ting i saken som tyder på at verken sjåfør eller hjelpemann var klar over at det var bremsesvikt, sier politiadvokat Rune Alsted Amundsen i Agder politidistrikt.

Kranen rullet eller skled på en gangvei og traff en fem år gammel gutt og søsteren hans som var på vei til barnehagen sammen med moren sin. Femåringen døde av skadene han ble påført.

Kranen var på stedet i forbindelse med byggearbeid ved en skole. Sjåføren har forklart at vær og føre var noen av grunnen til at han hadde med seg en hjelpemann da ulykken skjedde. Etterforskningen pågår fortsatt. Sjåføren er ikke siktet for noe.

Statens havarikommisjon for transport har kommet fram til at kranen hadde en totalvekt på 43 tonn da ulykken skjedde, 7 tonn over tillatt totalvekt.

