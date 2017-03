Kristen leder får ikke anke familievoldsdom

Etter at et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett konkluderte med at det er «klart at anken ikke kan føre frem», blir dommen fra Stavanger tingrett stående, skriver Stavanger Aftenblad. Der ble den 46 år gamle mannen i november i fjor dømt til ett år og åtte måneders fengsel for fysisk og psykisk vold.

Konas bistandsadvokat, Kjersti Gjellesvik, sier hennes klient er glad saken nå er avsluttet

– Det har vært en stor påkjenning for henne og barna i hele perioden saken har pågått, sier Gjellesvik. Hun legger til at kvinnen er fornøyd med det hun mener var en grundig behandling i retten der hennes og barnas rettssikkerhet ble godt ivaretatt.

Mannen nektet straffskyld, men retten kom fram til mishandlingen «dannet et mønster som resulterte i at den som ble rammet måtte leve under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold». Mishandlingen pågikk i 13 år, mens mannen var leder i et kristent trossamfunn utenfor Den norske kirke.

Mannen må også betale 150.000 kroner i erstatning til hvert av de tre ofrene i saken.

