Vil detonere gammel britisk flybombe til sjøs 

Bombeekspertene har vært på Vallø siden 18.30 fredag, og har bekreftet overfor politiet at det er snakk om en 1.000 punds britisk flybombe fra andre verdenskrig.

– De er der ute og jobber med saken fortsatt. Planen er å ta med bomben ut i båt og ut på havet der det er dypt nok, sier Frank Gran, ordenssjef i Tønsberg ved Sør-Øst politidistrikt, til NTB ved 20-tiden fredag kveld.

Tidligst lørdag

I en pressemelding sent fredag kveld opplyser politiet at bomben forhåpentlig kan uskadeliggjøres lørdag. De vil gi en ny orientering lørdag formiddag.

Til VG opplyser han sent fredag kveld at det ikke er aktuelt å gjøre noe med bomben natt til lørdag.

– Det er for mørkt, og for å være sikker på at vi gjør de riktige tingene, avslutter vi arbeidet nå og tar det opp igjen når det blir lyst i morgen, forklarer Gran til VG. Han legger til at det fortsatt gjenstår en del arbeid også lørdag før bomben kan detoneres.

– I morgen er vi nødt til å bygge en sperrevoll for å sikre bebyggelsen på stedet mot detoneringen.

Politiet forsikrer at det ikke er noen umiddelbar eksplosjonsfare så lenge den ligger i ro. Politiet holder vakt på funnstedet over natten.

Vallø evakuert

Tennsatsen på bomben er ødelagt, og derfor opprettholder politiet evakueringssonen på rundt 1.000 meters radius. Det er også innført flyforbud, og båter bes holde seg minst halvannen nautisk mil unna.

De 223 beboerne på halvøya ved Oslofjorden er evakuert og må tilbringe natten på hotell i Tønsberg.

Bomben ble funnet i 13-tiden i forbindelse med Essos opprydningsarbeider på det gamle raffineriområdet. En som jobber med opprydningsarbeidene, forteller til Tønsbergs Blad at den lå sammen med annet jernskrot på stedet.

Politiet har sperret av innkjøringen til halvøya Vallø utenfor Tønsberg og ber publikum som befinner seg i området om å holde seg bak politiets sperringer. Øvrige med fri sikt til Vallø har fått beskjed om å holde seg innendørs og bør holde seg vekk fra vinduer.

(©NTB)